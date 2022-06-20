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Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

20.06.2022
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25 июня с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Ковалевич Владимир Михайлович по вопросам работы социально-экономического развития района, работы предприятий и организаций промышленности, транспорта (железнодорожного, автомобильного и речного), торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

 

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