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Заместитель руководителя района встретился с коллективом центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Лунинца

19.05.2022
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19 мая заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Анатолий Захаркевич в рамках единого дня информирования встретился с коллективом государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Лунинца».

Тема выступления «Культурное и природное наследие Беларуси как фактор развития туризма»

Интересовало коллектив также вопросы пенсионного обеспечения, на которые ответила главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Инна Сацкевич 

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