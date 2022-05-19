Заместитель руководителя района встретился с коллективом центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Лунинца

19 мая заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Анатолий Захаркевич в рамках единого дня информирования встретился с коллективом государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Лунинца».

Тема выступления «Культурное и природное наследие Беларуси как фактор развития туризма»

Интересовало коллектив также вопросы пенсионного обеспечения, на которые ответила главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Инна Сацкевич