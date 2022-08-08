Общество

Замначальника Брестской таможни проведет выездной прием граждан в Пинске

08.08.2022
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Выездной прием граждан состоится в административном здании таможенного поста «Пинск» Брестской таможни 10 августа 2022 года.

10 августа 2022 года с 11:00-13:00 в административном здании таможенного поста «Пинск» (по адресу: г. Пинск, ул. Черняховского, 1А) состоится выездной прием граждан заместителем начальника Брестской таможни Сергеем Линкевичем.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (0162) 47 01 10 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

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