Замор рыбы летом: причины и последствия (Лунинецкий район)

В настоящее время в связи с погодными условиями в отдельных водоемах Беларуси наблюдается ухудшение условий обитания рыбы, в результате чего в отдельных из них отмечаются предзаморные и заморные явления, сообщает Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира

Рыбы, как и другие животные, не могут жить без кислорода. Обогащение воды кислородом происходит двумя путями: из окружающего воздуха благодаря ветру и дождю и за счет жизнедеятельности зеленых растений. В результате недостатка или полного отсутствия в воде кислорода, необходимого для жизни рыб, может наступить замор рыбы. Если количество кислорода в воде резко уменьшается, рыба проявляет беспокойство и зачастую погибает.

Летние заморы наблюдаются в жаркое время года (июнь-июль) при высоких температурах в реках, озерах, водохранилищах, сильно заросших сине-зелеными водорослями, придающими воде густо-зеленый цвет. Чем больше заилен водный объект, тем больше в нем растительности и хуже в нём рыбе. Кроме того, в результате залития пойменных участков рек, вызванных ливневыми дождями или поступлением паводков в летний период, могут наблюдаться заморы рыбы, вызванные гниением залитой растительности.

Особую опасность представляет поступление в водоем болотных и промышленных сточных вод, которые приводят к массовой гибели рыбы. Воды, поступающие в рыболовные угодья из болотной местности, содержат большое количество органических веществ и бедны растворенным кислородом.

Недостаток кислорода в воде вызывает беспокойство у рыб. Рыбы начинают двигаться, в связи с чем потребность в кислороде у них увеличивается. При недостатке кислорода в воде у рыб наблюдается бледность жабр и слизистых оболочек рта (иногда с выраженным синюшным и грязносинюшным цветом). Глаза становятся мутными. Дышат рыбы раскрытым ртом и жабрами. Дыхание учащенное.

При недостатке кислорода в организме рыбы происходит быстрое увеличение содержания молочной кислоты, концентрация которой в крови и мышцах к моменту гибели достигает до 120 мг %. При вскрытии погибшей от замора рыбы отмечаются следующие признаки: рот широко раскрыт, жаберные крышки приподняты и сильно оттопырены в сторону, жабры распластаны. Кровь темно-вишневого цвета, плохо свернувшаяся.

В случае выявления признаков предзаморных явлений или фактов гибели рыбы в рыболовных угодьях просим сообщать в Микашевичскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону 8 01647 – 27461 или 27314.

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