Июньские заморозки и их последствия в Лунинецком районе

Начало календарного лета принесло немало забот. В Лунинецком районе, как мы уже ранее сообщали, фиксировались ночные заморозки. Они нанесли вред посевам сельскохозяйственных предприятий, пострадали и наделы сельчан и дачников.

На метеостанции Полесская филиала “Брестоблгидромет” минусовые температуры в ночные и утренние часы регистрировались на протяжении нескольких суток. Самой холодной стала ночь с 3 на 4 июня. На высоте два сантиметра от земли термометры зафиксировали минус 5,9 градусов по Цельсию

Как рассказали “Лунінецкім навінам” в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, больше всего пострадали посевы сельскохозяйственных культур. которые росли на торфяниках. Буквально во всех сельхозорганизациях есть повреждённые участки. Но, например, в сельхозпредприятии “Чучевичи” полностью уничтожены посевы гречихи на площади 73 гектара. А в Чучевичском сельисполкоме сообщили. что у многих сельчан пострадали наделы с картофелем и овощами.

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