Запад проиграл первый раунд своей кампании против России и Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным

Говоря о военно-политическом спектре вопросов, Президент отметил: “Он сегодня силами наших западных партнеров вышел на лидирующие позиции. Нам приходится реагировать и в плане наших учений военных, и дипломатии. Думаю, и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд. Пугая весь мир, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя и в планах никогда у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, не было. Но учить людей воевать мы будем (речь о проведении учений и армейской подготовке. – Прим. БЕЛТА), никуда от этого не денешься”.

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Александр Лукашенко отметил, что накануне посетил белорусско-российские учения “Союзная решимость – 2022” – посмотрел и российские, и белорусские подразделения. “Много было иностранцев, журналистов. Очень впечатляюще. Как говорили, завтра, если все будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии. Поучаствуем в этих мероприятиях. Это тоже наша жизнь, людей наших – белорусов и россиян”, – сказал он.