«Западу выгоднее утилизировать их». О белорусских и европейских наемниках в Украине (видео)

Западу выгодно утилизировать иностранных наемников в Украине. Таким мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился военно-политический эксперт и блогер Михаил Онуфриенко.

«Украинский герой УПА (Украинской повстанческой армии — подпольной военной организации в период Второй мировой войны. — Прим. БЕЛТА) Шухевич весь 1942 год воевал с белорусскими партизанами в составе 201 батальона шуцманшафта. Это документально заверенный факт. Есть письма тому же митрополиту Шептицкому, который ему писали Шухевич и его офицеры. Все это хранится в архивах, и сомнению это не подлежит. Вот это и есть борец за свободную Украину, который в звании гауптмана гитлеровской армии воевал в Беларуси с белорусскими партизанами?», — задал риторический вопрос Михаил Онуфриенко.

Эксперт также прокомментировал создание террористических формирований для ведения боевых действий в Украине из числа белорусских националистов. «Они не знают историю своей страны, не знают, что под этими флагами в Беларуси формировались аналогичные УПА отряды. Это были те же гитлеровские прихвостни из местной администрации, которые должны были показать, что это не гитлеровская оккупация, а якобы белорусская власть. Это по меньшей мере глупость. А остальные, простите, да — просто за деньги. И те, которые за деньги, вербуют тех, кто от малограмотности искренне в это верит. А потом они в качестве пушечного мяса отправляются воевать за нэньку Украину», — подчеркнул эксперт.

По мнению Михаила Онуфриенко, Западу выгоднее утилизировать этих наемников: «Они точно так же отправляли в Украину граждан разных стран Евросоюза. И тот же батальон Джохара Дудаева был сформирован из преступного элемента, который бежал с территорий Кавказа в Европу».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram