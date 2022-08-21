Запорожская АЭС — ядерная угроза | Селфи-полк беглых | Санкции губят Европу (видео)

Энергетическая опасность: как Запад справляется со своими же санкциями?
Эксперты и гости «Клуба редакторов» обсуждают стратегию «великой экономии».
Парадокс демократии. Базовые потребности человека ценятся ниже политических амбиций. Ресурс, который тратится на гонку вооружений, РАСТЁТ.
А это — сигнал и для нас: стратегия сдерживания угрозы актуальна и требует серьёзных шагов для обеспечения собственной безопасности.
— Чему предлагают учить в нашей школе?
— Как журналисты проучили белорусских наёмников?
— И что гости программы увидели собственными глазами на Запорожской АЭС?