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Запорожская АЭС — ядерная угроза | Селфи-полк беглых | Санкции губят Европу (видео)

21.08.2022
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Энергетическая опасность: как Запад справляется со своими же санкциями?

Эксперты и гости «Клуба редакторов» обсуждают стратегию «великой экономии».

Парадокс демократии. Базовые потребности человека ценятся ниже политических амбиций. Ресурс, который тратится на гонку вооружений, РАСТЁТ.

А это — сигнал и для нас: стратегия сдерживания угрозы актуальна и требует серьёзных шагов для обеспечения собственной безопасности.

— Чему предлагают учить в нашей школе?

— Как журналисты проучили белорусских наёмников?

— И что гости программы увидели собственными глазами на Запорожской АЭС?

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