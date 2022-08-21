Запорожская АЭС — ядерная угроза | Селфи-полк беглых | Санкции губят Европу (видео)

Энергетическая опасность: как Запад справляется со своими же санкциями?

Эксперты и гости «Клуба редакторов» обсуждают стратегию «великой экономии».

Парадокс демократии. Базовые потребности человека ценятся ниже политических амбиций. Ресурс, который тратится на гонку вооружений, РАСТЁТ.

А это — сигнал и для нас: стратегия сдерживания угрозы актуальна и требует серьёзных шагов для обеспечения собственной безопасности.

— Чему предлагают учить в нашей школе?

— Как журналисты проучили белорусских наёмников?

— И что гости программы увидели собственными глазами на Запорожской АЭС?