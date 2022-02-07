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Запрет на лов налима и сома обыкновенных продолжается (Лунинецкий район)

07.02.2022
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Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует Вас, что в соответствии с п. 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, до 28 февраля 2022 продолжается запрет на лов налима обыкновенного, а также на сома обыкновенного до 31 марта 2022.

За каждую особь добытой рыбы в период запрета нарушителю придется возместить ущерб, причиненный окружающей среде в тройном размере, а также предусмотрена административная ответственность за данное правонарушение по ч.1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин.

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