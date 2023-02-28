Запрет на лов щуки вводится с 1 марта почти во всех областях Беларуси

С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей устанавливается запрет на любительский и промысловый лов щуки, в Витебской области данный запрет вступает в силу с 9 марта и продлится по 23 апреля, сообщили в БООР.

В этот период щука идет на нерест, поэтому случайно пойманный хищник должен быть отпущен в живом виде.

В случае незаконной добычи щуки в период запрета нарушитель несет ответственность по ч.1 ст. 16.25 КоАП, что влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин для физических лиц. Также придется возместить вред, причиненный окружающей среде, по 9 базовых величин за каждую особь, так как в период запрета ее лов исчисляется в тройном размере.

Кроме того, в БООР напомнили, что по 31 марта продолжается запрет на лов сома.

belta.by

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