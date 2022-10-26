Запрет на лов сома обыкновенного вводится в Беларуси

С 1 ноября 2022 года в рыболовных угодьях Республики Беларусь устанавливается запрет на лов сома обыкновенного, который продлится до 31 марта 2023 года.

Данное ограничение предусмотрено пунктом 30 Правил любительского рыболовства, утверждённых Указом Президента Республики Беларусь от 21.07.2021 № 284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве».

Наряду с привычным, нерестовым запретом на лов сома, который в рыболовных угодьях Брестской области установлен с 19 мая по 19 июня, введение еще одного – пятимесячного запрета направлено, в первую очередь, на сохранение популяции сома обыкновенного в Беларуси.

С приближением зимы сом группами залегает в ямах, где проводит холодный период в неподвижном состоянии, и при этом, впадая в оцепенение, абсолютно беззащитен и нередко становится легкой добычей недобросовестных рыболовов — браконьеров, использующих для его промысла запрещенные колющие орудия лова (живодеры).

Из всех рыб, обитающих в Беларуси, сом является самым крупным пресноводным хищником. Считается, что сом — одна из самых оседлых рыб и редко отправляется в далёкие путешествия. Десятки лет с молодости до глубокой старости он почти круглый год живёт в одной и той же яме, выходя из неё лишь для поиска пищи, да и то недалеко. Однако весной, перед началом нереста, у сома начинается «бродячая жизнь», которая длится около месяца. В это время он покидает свою яму и поднимается вверх по реке, часто заходя в пойму и поемные озёра, там же сом и нерестится.

Благодаря рыбоохранным мероприятиям, сом сегодня обитает во многих реках Беларуси, некоторых крупных озёрах и водохранилищах. Кроме того, сом обыкновенный является ценной промысловой рыбой.

Напоминаю, что случайно пойманный сом должен быть отпущен в живом и неповрежденном виде. Нередко встречаются случаи, когда рыбу с крючка снимают уже мертвую либо со значительными повреждениями полости глотки, внутренностей. Эту рыбу в улов так же брать нельзя.

В случае незаконной добычи сома в период запрета, нарушитель должен будет заплатить вред, причиненный окружающей среде в размере 12 базовых величин.

Кроме этого, нарушитель будет подвергнут наказанию в виде административного штрафа по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь (до 30 базовых величин). А на злостного нарушителя могут завести и уголовное дело.

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь просит Вас быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщает, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии — 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000, и представляйте видеоматериалы на Viber по номеру +375 (29) 824-93-76.

Конфиденциальность информации гарантирована.

Заместитель начальника инспекции А.В. Монич