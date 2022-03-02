Запрет на выезд из Беларуси мужчин – фейк!

В деструктивных интернет-ресурсах распространяется ложная информация относительно запрета на выезд из Республики Беларусь для мужчин от 18 до 60 лет.

Официально сообщаем, что дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств белорусской стороной не вводились.

Для получения достоверной и актуальной информации по вопросам пересечения белорусской границы рекомендуем обращаться к официальным источникам.

Погранкомитет Республики Беларусь