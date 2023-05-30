Запрет введён на посещение лесов в Лунинецком районе

По Лунинецкому лесхозу с 30.05.2023 года вводится запрет на посещение лесов, запрет на нахождении граждан, въезд транспортных средств, проведении работ, не связанных с ведением лесного хозяйства на территории лесного фонда Лунинецкого района. На территории Лунинецкого района установлен 4 класс пожарной опасности лесов по условиям погоды, сообщает Лунинецкий лесхоз

Лунинецкий лесхоз убедительно просит воздержаться от посещения лесов в связи с высоким рисков пожаров!!!

За нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 12 базовых величин, а в случае уничтожения или повреждения леса либо торфяников до 30 базовых величин.

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