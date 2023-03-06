Общество

Заработал сайт комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси

06.03.2023
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Заработал интернет-сайт Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений komissia-dom.by, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Генпрокуратуры.

Отмечается, что на этом ресурсе есть вся необходимая справочная информация: требования к обращениям, порядок их подачи и сроки рассмотрения, компетенция комиссии. Размещены и ответы на часто задаваемые вопросы.

Пользователи сайта могут обратиться напрямую в комиссию с использованием электронной почты либо Telegram-бота.

В надзорном ведомстве отметили, что комиссия продолжает свою работу в порядке, установленном указом главы государства.

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