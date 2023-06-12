“Заработок летом” Студотряды формируются в Лунинецком районе

На заседании оперативного областного штаба, которое прошло в онлайн-формате под руководством заместителя председателя Брестского облисполкома Вадима Кравчука, рассмотрен вопрос о работе по трудоустройству молодежи в составе студенческих отрядов в 2023 году.

В числе принимавших участие в совещании – заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Наталья Аксенова, главный специалист этого отдела Сергей Молчан, а также первый секретарь райкома БРСМ Виктория Бакунович.

Анатолий Захаркевич отметил, что организация трудовой деятельности учащихся и молодежи является приоритетным направлением государственной молодежной политики:

– Временное трудоустройство не только решает материальные вопросы молодежи, но и повышает ее социальную активность, создает условия для общественно-полезной деятельности, воспитывает уважительное отношение к труду. Сельскохозяйственные, педагогические, экологические, сервисные отряды в прошлом году были сформированы на базе предприятий, организаций, учреждений района. Впечатлений у ребят осталось много. Главная задача, которую ставим перед собой в нынешнем сезоне, – трудоустроить всех без исключения желающих. В настоящий момент заключены договоры на предоставление 244 рабочих мест. Для трудоустройства в студотрядах заявку уже подали 250 человек. Это больше, чем в прошлогодний трудовой семестр. Если в 2022-м в 16 студотрядах отработали 174 бойца, то в этом году планируется организовать рабочие места для 250 юношей и девушек, которые войдут в состав 22 студотрядов. Увеличилось количество и принимающих организаций – с 8 до 13. Надо отметить, что 25 представителей БРСМ были задействованы в трех студотрядах экологической направленности весной.

Многие подростки желают в летний период поработать и заработать. Сделать это самостоятельно не каждому под силу. Случается, наниматели обманывают юных и неопытных: вроде бы принимают на вакантное место, а через неделю сообщают человеку, что он не прошел испытательный срок. А студотряд – гарантия трудоустройства и хороший опыт работы в коллективе. Кроме того, редко неквалифицированным специалистам, каковыми являются студенты, наниматель даст достойную зарплату. А государство, поддерживая студотрядовское движение, предлагает определенные финансовые преференции: по указу Президента Беларуси участники отрядов освобождаются от уплаты подоходного налога. Примечательно, что в нынешнем году белорусские студенческие отряды встретят свой 60-летний юбилей. И в этой связи внимание к их деятельности, безусловно, будет особо пристальным.

Работа по формированию студотрядов на Лунинетчине продолжится на протяжении июня.

– Студенческие отряды – явление, зародившееся еще в советские времена. Но вот проходят годы, а они по-прежнему весьма актуальны и многочисленны. Ребята с удовольствием втягиваются в трудовые будни, чтобы реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал в самых разных сферах, – говорит Виктория Бакунович. – В нашей стране подростки могут работать уже с 14 лет при наличии согласия на трудоустройство одного из родителей. Стоит напомнить, что для несовершеннолетней учащейся молодежи установлена сокращенная продолжительность рабочего времени: в возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю; от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. Продолжительность ежедневной смены учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, не может превышать во время каникул: в возрасте от 14 до 16 лет – 4 часа 36 минут; в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов.

Лидер молодежной организации рассказала, что с марта в учреждениях образования района активно идет республиканский промопроект «Выбираем студотряд!», который направлен на информирование молодых людей о возможностях трудоустройства в третьем трудовом семестре. Очередная промоакция состоится на площади Ленина в Лунинце 13 июня в 15.00. У кого нет возможности поприсутствовать на этом меро-приятии, могут узнать все подробности о летнем трудоустройстве по телефону 6-29-46. Для заполнения анкеты – прийти в райком БРСМ (г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 521), имея при себе паспорт и удостоверение члена БРСМ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram