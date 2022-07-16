Зарегистрированы пожары в Сосновке и Ракитно (Лунинецкий район)

15.07.2022 в 14-00 поступило заявление о пожаре, произошедшем 11.07.2022 в жилом доме в д. Сосновка Лунинецкого района. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка, стена и имущество в помещении кухни. Подразделения МЧС не привлекались. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

15.07.2022 года в 21-04 поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении в д. Ракитно Лунинецкого района. В результате пожара уничтожена кровля и имущество в хозяйственном строении. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации УМЧС Брестской области