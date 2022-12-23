Зарплата и денежное довольствие бюджетников стали темой совещания у Лукашенко

Зарплата и денежное довольствие работников бюджетной сферы стали темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко

«Тема сегодняшнего разговора — заработная плата и денежное довольствие бюджетников. Как известно, совсем недавно мною было принято решение о повышении заработной платы в бюджетных организациях. К примеру, врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие. Все те, кто имеет отношение к бюджету. Несмотря на определенные проблемы, мы изыскали возможности для того, чтобы поддержать этих людей», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в период пандемии для работников медицинской сферы установили специальные ковидные надбавки. Но и впоследствии было решено эти деньги оставить в системе здравоохранения, не забирая из зарплат медиков. Ряд шагов был сделан и в отношении зарплат в сфере образования.

«Сегодняшняя тема — денежное довольствие военнослужащих. Спецподразделений, спецслужб, в частности Комитета госбезопасности», — отметил белорусский лидер. Одновременно он подчеркнул, что в этом плане нельзя разбалансировать систему обеспечения денежным довольствием, которая сложилась в силовых структурах.

Президент подчеркнул, что необходимо исходить из возможностей экономики, но особо упомянул о пенсионерах. «Пенсионеров поддержали. В следующем году раза три мы тоже их поддержим», — сказал Александр Лукашенко.

ЭКОНОМИКА ПОЗВОЛЯЕТ. Какие решения были приняты по поддержке врачей и учителей

Как отметил Александр Лукашенко, несмотря на определенные проблемы, государство изыскало возможности для того, чтобы поддержать работников бюджетной сферы. Но в приоритете должен быть реальный сектор экономики. «Заводы, фабрики, сельское хозяйство и так далее. Они должны быть в приоритете», — подчеркнул Президент.

Это связано с тем, что по установившейся практике, закрепленной и в законодательстве, рост заработной платы бюджетников увязан с показателями в реальном секторе экономики.

Говоря о заработной плате в сфере здравоохранения, глава государства напомнил, что во время пандемии для врачей были введены серьезные ковидные надбавки и их решено сохранить в дальнейшем: «Жизнь есть жизнь. Так сложилось, что забирать их у врачей после пандемии как-то было неприлично. Хоть это не экономическая категория. Да и экономика нам позволяет какие-то средства сэкономить. Поэтому было принято решение, чтобы ковидные надбавки были оставлены в системе здравоохранения и за счет них постараться повысить зарплату».

«Естественно, посмотрели, что учителя, преподаватели тоже люди нечужие, тоже такие же бюджетники, как и другие. Поэтому, откровенно говоря, пришлось подтягивать заработную плату с целью балансировки», — продолжил Александр Лукашенко.

СОХРАНИТЬ БАЛАНС. Как не допустить перекосов при повышении зарплат

Что касается темы сегодняшнего совещания — зарплаты бюджетников и денежного довольствия военнослужащих, здесь Президент сделал акцент на необходимости сохранить сложившуюся систему и баланс. «Обязательно, почему я собрал вас, чтобы мы здесь не разбалансировали систему. Она уже сложилась — определенная система в силовых структурах. Есть определенный баланс, есть какое-то равновесие. Поднимая заработную плату одной категории, мы не должны разрушить это равновесие и нарушить баланс. Вот главная тема сегодняшнего обсуждения», — сказал он.

Отдельно глава государства обратил внимание на сроки принятия решений: «Я думаю, что мы придем к определенному мнению, и в связи с этим будут приняты соответствующие решения. Их надо принять сегодня, чтобы с 1 января вся тематика, связанная с повышением заработной платы учителям, врачам, другим бюджетникам, военным, начала работать».

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что необходимо исходить в том числе из возможностей экономики.

«Поэтому, как и обещали, давайте поддержим наших людей. Пенсионеров поддержали. В следующем году раза три мы тоже их поддержим, они у нас небогатые. Теперь настало время бюджетников», — сказал глава государства.

БЕЗОТКАЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. О чем Лукашенко напомнил военным и силовикам в целом

Учитывая решения, которые принимаются в интересах представителей силового блока, в том числе военных по строительству жилья, все они должны безотказно действовать, обратил внимание Президент. «Особенно с учетом того, что приняты решения по строительству жилья людям в погонах. Мы эту проблему решим. Это плохо, что мы в таком состоянии держали наших людей», — сказал глава государства.

«Военный человек, я так по-мужски часто говорю, который в случае, не дай бог, войны или еще чего-то идет на смерть, должен знать, что семьи будут защищены и у детей будет угол для жизни», — отметил белорусский лидер.

Он особо подчеркнул, что призвание военных — защищать свои семьи, жен, детей, дочерей, сыновей и страну в целом.

КТО РАБОТАЕТ, ТОМУ ЗАРПЛАТА. Какие решения приняты по итогу совещания

Как рассказал журналистам после совещания министр финансов Юрий Селиверстов, обсуждался уровень заработной платы бюджетников, госслужащих и военнослужащих. Отдельные решения в этой сфере уже приняты и будут действовать с 1 января следующего года. «Теперь необходимо принять решение в рамках законодательства по госслужащим и военнослужащим. Поэтому Президент поручил правительству дополнительно рассмотреть систему оплаты труда, чтобы не было перекосов, чтобы те, кто занимается действительно важным делом на особо напряженных участках, не чувствовали себя с точки зрения заработной платы недооцененными», — сказал министр, уточнив, что данное поручение касается в том числе и военнослужащих, представителей силового блока. «Даны поручения еще раз проревизировать нашу систему, посмотреть, чтобы был внутри органов баланс — кто работает, тот получает заработную плату соответственно своему вкладу», — отметил глава Минфина.

Что касается сроков, которые отведены главой государства на принятие решений по теме совещания, он пояснил: «В течение первого квартала разобраться и внести соответствующие предложения. Будет создана рабочая группа, и мы вместе — правительство, Госсекретариат Совета безопасности — должны разобраться с теми проблемами, которые существуют».

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