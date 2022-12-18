Зарплата педагогических работников повысится с 1 января 2023 года

Заработная плата педагогических работников повысится с 1 января 2023 года. Это предусмотрено постановлением Министерства образования №461 от 2 декабря 2022 года «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 года №71», сообщили в пресс-службе Минобразования.

В частности, для учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения учреждений образования повышение составит 6% от оклада, для профессорско-преподавательского состава — 15% от оклада.

Повысится зарплата также методистов и руководителей структурных подразделений, обособленных подразделений, которые занимаются научно-методическим обеспечением образования. Размер повышения на республиканском уровне составит 30% от оклада. Это касается Академии последипломного образования, Национального института образования, Республиканского института профобразования, Республиканского института высшей школы. На областном и районном уровне зарплата этой категории педработников вырастет на 20% от оклада. Речь идет об институтах развития образования, учебно-методических центрах и учебно-методических кабинетах.

Установлена надбавка за характер труда рабочим, дежурному по общежитию, дежурному по режиму, секретарю учебной части, работникам бюджетных организаций сферы образования, должности служащих которых являются общими для всех видов экономической деятельности, вместо базовой доплаты до минимальной зарплаты.

Как напомнили в министерстве, с 1 сентября этого года повысилась зарплата воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателей. Надбавка за работу в отрасли составила 20% и 10% от оклада соответственно.

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