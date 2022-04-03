Зарплаты бюджетников, бесплатные входящие в роуминге с РФ и свободное пересечение границы. Изменения в апреле

Зарплаты бюджетников вырастут: правительство приняло решение о повышении базовой ставки, Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы, отменяется плата за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства и вводятся ограничения для рыбаков. Какие еще изменения ждут белорусов в апреле?

Зарплаты бюджетников вырастут

«Рост заработной платы работников бюджетной сферы в 2022 году планировался в два этапа за счет роста базовой ставки. Первый этап повышения базовой ставки реализован с 1 января 2022 года путем ее увеличения на 4,5%. Второй этап повышения планировался с 1 сентября. Вместе с тем в целях поддержки работников бюджетных отраслей правительство приняло решение о повышении базовой ставки с опережающим графиком, начиная с марта», — рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Так, постановлением Совета Министров от 31 марта 2022 года №194 установлены следующие размеры базовой ставки: с 1 марта — Br208, с 1 апреля — Br209, с 1 мая — Br210. Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, в мае увеличение зарплаты за счет роста базовой ставки в результате составит от Br7 до Br35 в зависимости от квалификации работника.

Беларусь снимает ограничения на пересечение границы

Временные ограничения на пересечение белорусской границы снимут с 3 апреля.

Так, с 00.00 3 апреля для граждан Беларуси въезд в страну и выезд не ограничены. ПЦР-тест (сертификат о вакцинации) не требуется.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд в Беларусь и выезд также не ограничены. Вместе с тем для въезда иностранцам необходим ПЦР-тест (сертификат о вакцинации).

В ГПК отметили, что необходимость наличия ПЦР-теста (сертификата) для въезда в Беларусь не распространяется на иностранцев, прибывающих в страну в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе следующих транзитом через территорию иных стран. Также иностранным гражданам, следующим из Украины к месту постоянного проживания, разрешен безвизовый въезд на территорию Беларуси до 15 апреля включительно. Читать далее

Плата за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства отменяется

«С 1 апреля 2022 года абоненты белорусских операторов сотовой подвижной электросвязи не будут платить за входящие звонки из Беларуси при нахождении в роуминге на территории Союзного государства. Это стало важным результатом работы, проведенной Министерством связи и информатизации Беларуси совместно с белорусскими операторами электросвязи во взаимодействии с российской стороной», — рассказали в пресс-службе Минсвязи.

Также сообщается, что роуминг между Беларусью и Россией будет полностью отменен до 1 июня.

Запрет на лов рыбы

В Минской, Могилевской и Гродненской областях устанавливается запрет на лов всех видов рыбы до 30 мая.

«Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в абз. 7 подп. 109.3 правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства)», — рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин является основанием для возбуждения уголовного дела. Читать далее

Минтранс ввел сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

Министерство транспорта и коммуникаций ввело временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах общего пользования.

Определен перечень республиканских автомобильных дорог, на которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 марта по 20 апреля. На дорогах (и их участках), которые вошли в этот перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 9 т.

В летний период (с 23 мая по 31 августа) на автодорогах республиканского значения с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов максимальная нагрузка на одиночную ось составит не более 6 т.

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