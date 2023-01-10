Общество

Зарплаты должны выплачиваться в срок

10.01.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал указ №3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы».

Департаменту государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты предоставлено право на выдачу нанимателям требования о ликвидации задолженности по выплате заработной платы. При этом оно будет выдаваться без назначения проверки при условии подтверждения фактов нарушений. Такие факты могут устанавливаться в результате изучения документов, истребованных у нанимателя в связи с обращением гражданина или поступлением сведений от правоохранительного органа.

Кроме того, указом предусмотрено освобождение от ответственности в случае устранения нанимателем нарушений в установленный в требовании срок.

Определен также порядок принудительного исполнения требования о погашении задолженности по выплате заработной платы. При этом защита интересов граждан будет осуществляться без вовлечения их в данный процесс.

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LNC

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