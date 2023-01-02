Зарплаты работникам здравоохранения, образования и культуры повышаются с 1 января

Для медиков

Так, с учетом подходов, одобренных Президентом и правительством, отменена базовая доплата и одновременно увеличены иные стимулирующие выплаты. Надбавка за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам увеличена на 55%, средним медработникам — на 50%, надбавка за особенности профессиональной деятельности иным работникам здравоохранения (инженерам, физикам, химикам, инструкторам-методистам физической реабилитации, фармацевтическим работникам и др.) — на 50%.

Установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности рабочим бюджетных организаций в зависимости от разряда работы: 1-й разряд — 90% базовой ставки, 2-й разряд — 80%, 3-й разряд — 75%, 4-й разряд — 70%, 5-й разряд — 65%, 6-й разряд — 60%.

Предусмотрена надбавка за особенности профессиональной деятельности медицинским работникам, представителям профессорско-преподавательского состава, которые являются руководителями стажировки, — в размере 5% базовой ставки за каждый день стажировки. Также увеличен размер надбавки профессорско-преподавательским работникам за лечебно-диагностическую работу. Ее размер рассчитывается в процентах от оклада врача-специалиста соответствующей специальности и квалификационной категории.

Для педработников

В частности, для учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения учреждений образования повышение составит 6% от оклада, для профессорско-преподавательского состава — 15% от оклада.

Повысится зарплата также методистов и руководителей структурных подразделений, обособленных подразделений, которые занимаются научно-методическим обеспечением образования. Размер повышения на республиканском уровне составит 30% от оклада. Это касается Академии последипломного образования, Национального института образования, Республиканского института профобразования, Республиканского института высшей школы. На областном и районном уровне зарплата этой категории педработников вырастет на 20% от оклада. Речь идет об институтах развития образования, учебно-методических центрах и учебно-методических кабинетах.

Установлена надбавка за характер труда рабочим, дежурному по общежитию, дежурному по режиму, секретарю учебной части, работникам бюджетных организаций сферы образования, должности служащих которых являются общими для всех видов экономической деятельности, вместо базовой доплаты до минимальной зарплаты.

Зарплата воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателей повысилась ранее с 1 сентября. Надбавка за работу в отрасли составила 20% и 10% от оклада соответственно.

Для работников культуры

В частности, пересмотрены надбавки для молодых специалистов. Так, выпускники вузов, включенные в банки данных одаренной и талантливой молодежи, которые пришли по распределению, трудоустроены в счет брони, направлены на работу в бюджетные организации, в течение срока обязательной работы будут получать надбавку за специфику работы в сфере культуры в размере 40% от оклада.

Надбавка за характер труда руководителям и специалистам (за исключением педработников) с высшим и средним специальным образованием в течение срока обязательной отработки составит 20% от оклада. Педработники из числа выпускников с высшим образованием, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, могут рассчитывать на надбавку в размере 45% от оклада в течение срока обязательной работы, другие педработники-выпускники с высшим и средним специальным образованием — в 30% от оклада.

Педагогическим работникам, которые отработали срок обязательной работы и продолжают трудиться по трудовому договору (контракту), в течение еще одного года будут выплачивать надбавку в размере 30% от оклада.

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