Заседание районного исполнительного комитета состоялось в Лунинце

Состоялось заседание Лунинецкого районного исполнительного комитета. В нем приняли участие Первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Александр Корбут, председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ян Венскович и первый секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк.

На заседании рассмотрены вопросы:

— О реализации мероприятий по благоустройству и наведению порядка на территории района

— О работе районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»

Все подробности в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны”

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