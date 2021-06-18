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“Защитник Отечества” прошел в оздоровительном лагере “Спутник”

Военно-спортивное мероприятие “Защитник Отечества” прошло на базе оздоровительного лагеря “Спутник”. Его инициаторами выступили Лунинецкий РОВК, отдел по образованию райисполкома, райком БРСМ, РО ОО “БСВВА” и Лунинецкая ПО ОО “БСВОПС”.

Отдыхающим продемонстрировали выступление кинолога со служебной собакой и показали учебные образцы стрелкового вооружения пограничников. Ребята также поучаствовали в турнире по подтягиванию и военно-спортивной эстафете.

Все участники были награждены памятными призами и сладкими подарками. Завершилось мероприятие торжественным выступлением военного оркестра в/ч 18662.

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L N

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