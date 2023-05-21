Застройщик в Беларуси обманул людей и сбежал с их деньгами (видео)

Здесь на всех одна финансовая история – долги, кредиты, рассрочки, съемное жилье. Семь лет дольщики “Грушевского посада” ожидают свои заветные ключи. Они уже давно должны были стать соседями симпатичных новостроек, но пока лишь друзья по несчастью.

История нашумевшая. Еще несколько лет назад телеканал ОНТ рассказывал про этот долгострой и руководителя компании-застройщика, который сбежал, не завершив работы, но забрав все деньги.

Свет в конце туннеля появился два года назад, когда объект передали государственному предприятию. Стройка наконец возобновилась, но снова незадача – несостоявшиеся новоселы недавно получили допсоглашения с уведомлением – доплатить почти 2 тысячи бел. рублей за квадратный метр.

Получите, распишитесь! По сути людям предлагают еще раз купить свои квартиры. Пока вопросов больше, чем ответов.

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