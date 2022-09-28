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«Заводчане показали класс, опять дороги и находки для мошенников» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 28 сентября

28.09.2022
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Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 28 сентября:

 — Мы думали, что там демократия, английское право и суды. Никакого там права нет. Кто заплатит, тому и решат

 — Договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было в большевистскую революцию и после нее

 Будзем з бульбай! Вядзецца уборка “другога хлеба”

 — Супер “Вертыкаль” лунінчан

 — Заводчане из “Полесьеэлектромаш” в Лунинце и Минске оторвались по полной и показали класс!

 — Социальные стандарты: среди проблемных вопросов – дороги

 — Управление общим имуществом многоквартирных домов: что и почему?

 —  Накопительная пенсия: все подробности

 — Одно извещение для уплаты трех налогов: земельного, на недвижимость и транспортного

 — Факты, «пакрытыя» наркатычным макам

 — Находки для мошенников

 — Жители Лунинецкого района, пропавшие без вести

 — Дні вёсак і жыхары Дварца, Запросся, Грады і Купаўцоў

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