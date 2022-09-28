«Заводчане показали класс, опять дороги и находки для мошенников» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 28 сентября

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 28 сентября:

— Мы думали, что там демократия, английское право и суды. Никакого там права нет. Кто заплатит, тому и решат

— Договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было в большевистскую революцию и после нее

— Будзем з бульбай! Вядзецца уборка “другога хлеба”

— Супер “Вертыкаль” лунінчан

— Заводчане из “Полесьеэлектромаш” в Лунинце и Минске оторвались по полной и показали класс!

— Социальные стандарты: среди проблемных вопросов – дороги

— Управление общим имуществом многоквартирных домов: что и почему?

— Накопительная пенсия: все подробности

— Одно извещение для уплаты трех налогов: земельного, на недвижимость и транспортного

— Факты, «пакрытыя» наркатычным макам

— Находки для мошенников

— Жители Лунинецкого района, пропавшие без вести

— Дні вёсак і жыхары Дварца, Запросся, Грады і Купаўцоў