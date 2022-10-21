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Завышение цен? Звоните в госконтроль

21.10.2022
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В Комитете госконтроля продолжает работу короткий номер 191, на который можно обратиться по вопросам ценообразования. С начала работы короткого номера 191 на него поступило 966 сообщений

На сегодняшний день на короткий номер поступило 966 сообщений, из них проверено 227, в которых заявители сообщали о конкретных фактах повышения цен. Информация по 15 сообщениям подтвердилась (были установлены факты завышения цен и нарушения правил торговли и санитарных правил).

В настоящее время сообщения на короткий номер принимаются в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9-00 до 18-00.

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