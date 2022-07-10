«Зажинками» дан старт массовой уборке зерновых культур в ЧСУП «Редигерово-Агро» Лунинецкого района

Сегодня, 10 июля, в ЧСУП » Редигерово-Агро» Лунинецкого района красивым и древним обрядом «Зажинки» дан старт массовой уборке зерновых культур. Напомним. что в этой сельхозоргнизации первыми в районе приступили на этой неделе к уборке озимого ячменя.

С приветственными словом к хлеборобам обратился директор хозяйства Александр Скиба. Он отметил, что настала самая главная пора — уборка урожая, на который работали целый год. И теперь задача не просто убрать хлеб, а сделать это качественно и без потерь. Он пожелал, всем труженикам хлебной нивы здоровья и удачи, понимания со стороны близких.

Всё хорошее всегда начинается с Божьего благословения. С молитвой и благословением к присутствующим обратился настоятель храма в честь иконы Божией Матери Казанская иерей Александр Борисов. Он окропил святой водой хлебную ниву, технику и хлеборобов.