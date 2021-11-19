Гибридные операционные и научные лаборатории откроются в новом корпусе РНПЦ “Кардиология”

Операционные для гибридных операций и научные лаборатории будут открыты в новом корпусе РНПЦ “Кардиология”, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Вопросу строительства и ввода в эксплуатацию нового корпуса РНПЦ “Кардиология” было посвящено рабочее совещание, которое провел министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. В нем приняли участие заместитель министра Борис Андросюк, директор РНПЦ “Кардиология” Наталья Митьковская, ведущие сотрудники центра, директор УП “Белмедтехника” Дмитрий Страздин, представители РУП “Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь”.

В пресс-службе отметили, что в новом корпусе, как предполагается, будут размещены современные операционные, отделение интенсивной терапии и реанимации для пациентов кардиохирургического профиля, научные лаборатории центра.

“В планах – открытие в новом корпусе операционных для проведения гибридных сердечно-сосудистых вмешательств, а также внедрение цифровой трансформации в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Современные разработки предлагают оснащение реанимационных блоков постоянным видеомониторингом состояния пациента, организацию онлайн-постов дежурных врачей, а также систему телеконсультаций и видеосвязи”, – пояснили в пресс-службе.

Министр здравоохранения определил сроки завершения строительства и сдачи объекта – 2022 год. Он поставил задачу в ближайшее время представить полный перечень технических заданий на закупку медицинского оборудования, отвечающего современным потребностям кардиологической и кардиохирургической службы страны.