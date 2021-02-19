Мастер-класс для лунинецких хирургов и гинекологов провел наш земляк Юрий Слободин

По словам Юрия Валерьевича, при медцентре действует образовательный симуляционный центр, где специалисты проходят подготовку. Они получают клинический опыт в виртуальной среде, отрабатывают действия персонально и в условиях командного тренинга и т.д. Но, как показывает практика, некоторые вопросы все же остаются, и, чтобы решить их непосредственно на местах, представители РКМЦ отправляются в регионы.

– Радостно вновь побывать на малой родине, – подчеркнул доктор. – Я здесь родился, учился, в свое время проходил интернатуру и работал. Вдвойне приятно, что эндовидеохирургию (это одно из направлений современной хирургии, включающее в себя малоинвазивные вмешательства) мы начали именно с Лунинца. Вижу, насколько заинтересованы в этом коллеги, тем более, что в районной больнице есть хорошее и качественное оборудование.

На мастер-классе у Ю.В. Слободина побывали как хирурги, так и гинекологи. С помощью новой лапароскопической стойки лунинецкие специалисты смогут выполнять высокотехнологические современные операции.