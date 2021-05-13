Здоровье

Медики едут в Красную Волю

На Лунинетчине продолжается профилактическая акция “Предотврати болезнь – выбери жизнь”.
19 мая с 9.00 до 15.00 на базе Красновольской участковой больницы проведут консультации эндокринолог, невропатолог, онколог, гинеколог, кардиолог, дерматовенеролог, психолог и валеолог. В ходе мероприятия для жителей организуют лабораторные исследования: можно будет сдать биохимический анализ крови (натощак), пройти ЭКГ-диагностику, измерить артериальное давление, определить вес и рост, подсчитать индекс массы тела, получить информационно-методический материал. Для земляков подготовлены памятки “Самопомощь при повышении артериального давления”, “Образ жизни – только здоровый” и др.

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Наталья Павлюкевич

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