Новая волна коронавируса в Беларуси пойдет на спад через 1,5-2 месяца, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в эфире телеканала “Беларусь 1”,

“По опыту стран, которые уже проходят эту эпидемию, вероятнее всего, это будет полтора-два месяца. Но во многом это зависит еще и от каждого из нас”, – сказала Елена Гасич, отвечая на вопрос, когда белорусам ждать окончания этой волны коронавирусной инфекции.

По словам заведующей лабораторией, нынешний подъем заболеваемости был ожидаем. “Впервые вариант омикрон в нашей стране мы нашли в конце декабря прошлого года. Стало понятно, исходя из опыта всех стран мира, где вирус уже был выявлен, что у нас тоже будет такое же быстрое распространение. Сегодня мы вошли в волну распространения эпидемии, и этим обусловлено большое количество новых случаев (заболевания. )”, – отметила она.

“Если говорить о коронавирусе, примерно 90% новых случаев приходится на вариант омикрон по Минску. Все равно у нас остается циркуляция дельты”, – сказала заведующая лабораторией. Она выразила сомнение, что этот вариант будет вытеснен полностью. “Ни одна страна на сегодня не сообщила о том, что омикрон на 100% заместил ранее циркулирующую дельту, – отметила Елена Гасич. – Конечно, у нас есть грипп, которого не было в прошлом сезоне, эти случаи начали регистрироваться с ноября. Но в течение последних двух недель преобладает коронавирусная инфекция”.

Елена Гасич заметила, что вирус поражает в первую очередь верхние дыхательные пути, не затрагивая клетки легких, но он способен очень быстро распространяться и уходить от иммунного ответа, чем обусловлены случаи заболевания у вакцинированных людей. “Но, безусловно, это относительно легкое течение у вакцинированных людей”, – добавила она.

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