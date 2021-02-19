Новый корпус Брестской детской облбольницы планируют ввести в строй осенью. Для Лунинца прорабатывают вопрос с томографом

Строительство нового корпуса Брестской детской областной больницы планируется завершить в этом году. Об этом заявил председатель облисполкома Юрий Шулейко.

“Объект требует особого внимания, потому что речь идет об оказании детям высококвалифицированной помощи. Ведется модернизация, предусмотренная Минздравом. Фактически заканчиваются строительно-монтажные работы. Планируем к ноябрю ввести новый корпус. Кроме того, нужно сделать в больнице работы, которые требуют времени: утепление фасадов, ремонт палат и других помещений”, – сказал Юрий Шулейко.

К 2022 году в заречной части Бреста планируется завершить строительство медицинского центра. Там разместятся взрослая и детская поликлиники, женская консультация. “Одно из современнейших запроектированных в Бресте медучреждений. Этот объект планируем закончить к Новому году: строители дают обязательства сократить сроки. После этого начнем укомплектование оборудованием”, – добавил председатель облисполкома. Также в Малорите в этом и следующем годах капитально отремонтируют хирургический корпус районной больницы.

Юрий Шулейко подчеркнул, что в нынешней пятилетке перед здравоохранением региона стоят серьезные задачи. “С пристрелом на будущее нужно укрепить материально-техническую базу, повысить уровень профессионализма врачей, максимально укомплектовать районы, – обратил внимание губернатор. – Делим область на три зоны: Брест, Барановичи и Пинск. Это наши межрайонные центры для оказания медицинской помощи. Естественно, высокотехнологичное оборудование будет сосредоточено в этих регионах”.

Кроме того, в Березовской райбольнице сегодня открыли кабинет компьютерной томографии. В этом месяце такие же аппараты заработали в Столине и Кобрине. В нынешнем году КТ поставят также в Барановичский онкодиспансер и Пинскую центральную больницу. Прорабатывается возможность закупки компьютерного томографа для Лунинецкой райбольницы за счет Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.