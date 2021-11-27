Очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19 прибыла в Беларусь

Очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19 сегодня прибыла в Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) безвозмездно поставил дексаметазон в таблетках и ампулах, который назначается пациентам с пневмонией и дыхательной недостаточностью. Общая сумма поставки – $387 280.

Медикаменты будут распределены по стационарным учреждениям во всех регионах Беларуси и использованы для лечения как больных коронавирусом, так и пациентов с другими заболеваниями, в том числе детей.

Также по линии ЮНИСЕФ до конца года планируется очередная поставка средств индивидуальной защиты для работы с пациентами с COVID-19 на общую сумму более $400 тыс.-