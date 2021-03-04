Определены лаборатории для ПЦР-тестов с включением результатов в систему “Путешествую без COVID-19”

Минздрав определил перечень лабораторий, которые имеют право проводить лабораторные ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для включения результатов в информационную систему “Путешествую без COVID-19”, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Брестской области это областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Барановичский и Пинский зональные центры гигиены и эпидемиологии. В Витебской и Гродненской областях в перечень включены областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а в Гомельской – также областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

В Могилевской области речь идет об областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Что касается Минской области, здесь в списке Борисовский и Солигорский зональные центры гигиены и эпидемиологии. В списке и четыре учреждения, расположенные в Минске: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

“Путешествую без COVID-19” – первый проект Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. Его задача – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, а в перспективе – и третьих стран, подключившихся к проекту.