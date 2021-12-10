Пиневич о повышении зарплат медикам: должна быть дифференцированная оплата труда

Дмитрий Пиневич отметил, что уровень оплаты труда, который достигнут с учетом Указа № 131, нужно всеми силами сохранить. “Задача такая Правительству дана, и Правительство прорабатывает этот вопрос. Мы свои предложения внесли”, – сказал он.

По словам министра, дополнительно определенная сумма финансовых ресурсов на эти цели выделена Министерством финансов. “Фактически это миллиард. Стоит задача найти еще ресурсы”, – отметил он.

Говоря о порядке выплаты по Указу № 131, министр сказал, что он должен быть изменен, “и об этом говорят все”. По словам Дмитрия Пиневича, “те деньги, которые будут не потрачены по 131-му указу, должны остаться в нашей системе и выплачены нашему персоналу”. По вопросу, каким образом это сделать, уже идут дискуссии. “Нам надо провести достаточно интенсивно дискуссии, круглые столы для выработки консолидированного решения”, – добавил министр.

По его мнению, эти средства не следует делить поровну. “Не хотел бы, чтобы оставшиеся по 131-му указу деньги и те, которые будут даны нам на повышение зарплаты, были розданы всем сестрам по серьгам. Я полагаю, что должна быть некая дифференцированная оплата труда”, – считает он.

Дмитрий Пиневич напомнил о планах с 2024–2025 года перейти на финансирование системы здравоохранения по клинико-затратным группам, а это совершенно иная система оплаты труда. “Это принципиальный вопрос, и нужно поставить себе задачу в следующем году его как минимум проработать”, – сказал министр.

На пленуме обсуждалось выполнение программы основных направлений деятельности БПРЗ на 2020–2025 годы по реализации решений III и IV пленумов Совета ФПБ. Заседание проходило под председательством лидера Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслава Шило. К участию в работе III пленума РК БПРЗ были приглашены министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев.

Участвовали также представители парламентского корпуса страны, Министерства здравоохранения, облисполкомов и Мингорисполкома.