Порядок проведения обязательных медосмотров работающих актуализирован в Беларуси

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров работающих актуализирован в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Минздрава №104 от 20 сентября 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Документ уточняет требования к определению необходимости проведения периодических медосмотров и состоянию здоровья некоторых категорий работников. Речь идет о людях, выполняющих определенные виды работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, работающих с химическими, биологическими, физическими, а также факторами производственной среды, которые вызывают аллергические заболевания. Также это касается занятых в организациях здравоохранения и (или) в организациях соцобслуживания и иных организациях, связанных с непосредственным обслуживанием пациентов, граждан пожилого возраста и (или) инвалидов. Кроме того, это выполняющие работы, при которых используются противогазы, применяются взрывчатые материалы, на взрывоопасных и пожароопасных производствах, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При проведении обязательных медосмотров работающих уточнены требования к объему лабораторных, инструментальных и иных исследований, перечню врачей-специалистов, которые проводят медосмотры, а также оформлению медицинских документов по их результатам.

Кроме того, предусмотрено определение годности к работе граждан, страдающих психическими заболеваниями, в зависимости от течения и частоты обострений заболевания с учетом длительности ремиссии. “Ранее применявшийся подход не учитывал эти факторы, что затрудняло социально-трудовую адаптацию таких граждан. Нововведение позволит расширить возможности для трудоустройства таких лиц и предупредить их дискриминацию и стигматизацию”, – отметили в пресс-службе.

При подготовке документа учтены предложения правоприменителей из числа организаций здравоохранения и предприятий.

Документом предусмотрена возможность создания медицинских комиссий по проведению обязательных медицинских смотров в исправительных учреждениях и лечебно-трудовых профилакториях.