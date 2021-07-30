Утверждена инструкция о порядке формирования электронных медкарты и личного кабинета пациента

Минздрав утвердил инструкцию о структуре и порядке формирования электронной медицинской карты (ЭМК) и личного электронного кабинета (ЛЭК) пациента. Это предусмотрено постановлением №75 от 7 июня 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

ЭМК представляет собой структурированную совокупность электронных медицинских документов, записей о состоянии здоровья пациента, фактах его обращения за медпомощью и другой информации о пациенте в централизованной информационной системе здравоохранения.

Электронная медицинская карта состоит из нескольких разделов. Она содержит в том числе сводную информацию о пациенте, его персональные данные, медицинские данные (семейный анамнез, анамнез жизни, аллергологический анамнез и лекарственная непереносимость, реакция на иммунобиологические лекарственные препараты, трансфузиологический анамнез, метрические данные), профилактические прививки, лабораторные, лучевые, радиологические и функциональные исследования, оперативные вмешательства, лекарственное обеспечение и обеспечение изделиями медназначения.

Электронный меддокумент подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) медработника, сформировавшего документ, и ЭЦП, владельцем личного ключа которой является организация здравоохранения, в случае, если соответствующий медицинский документ на бумажном носителе должен быть заверен печатью медучреждения.

Через личный электронный кабинет пациент сможет обратиться за выдачей выписки из медицинских документов или медицинской справки о состоянии здоровья, заключения медико-реабилитационной экспертной, врачебно-консультационной и других комиссий. Также будет возможность просмотреть выписанные электронные рецепты врача, обратиться за их продлением, просмотреть электронные листки нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности, медицинскую информацию на основе данных ЭМК.