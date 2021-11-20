В Беларуси начала работать миссия ВОЗ

В Беларуси начала работу миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Сегодня с представителями ВОЗ встретился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он поприветствовал гостей и отметил, что взаимоотношения с ВОЗ носят долгосрочные перспективы и имеют долгую историю. “В любой стране миссия ВОЗ – желанные гости. Но Беларусь является особой страной, с моей точки зрения, по взаимодействию с ВОЗ – у нас взаимодействие структурное, устойчивое и во многом образцовое. В частности, наша программа демографической безопасности и здоровья народа разработана по рекомендациям экспертов Всемирной организации здравоохранения”, – сказал он.

Министр напомнил, что одна из миссий ВОЗ прибыла в Беларусь в самом начале пандемии, когда эксперты приезжали и оценивали комплекс мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

“Нулевой пациент с коронавирусом в стране появился в феврале 2020 года, а мы начали работать с ВОЗ в ноябре-декабре 2019-го. Выработанный план борьбы с ковидом был во многом связан с рекомендациями специалистов ВОЗ. Взаимодействие с ВОЗ и другими международными организациями ООН проходит по разным аспектам, в том числе по устойчивому доступу к качественным и недорогим медикаментам”, – рассказал Дмитрий Пиневич.

Министр затронул и самую актуальную тему – кризис на границе. “Мы с благодарностью принимаем вас в это непростое время. ВОЗ и создана была для того, чтобы в том числе реагировать на чрезвычайные ситуации. Лучшие специалисты, которые могут оказать нам содействие, сегодня находятся здесь. Мы полностью открыты и готовы к взаимодействию по любым вопросам”, – сказал он.

“Готовность на столь высоком уровне принять нас даже во внеурочное время свидетельствует о привилегированном статусе, которым обладает наше сотрудничество. Цель нашей миссии в том, что мы будем взаимодействовать с Минздравом и другими заинтересованными сторонами, чтобы понять, каким образом ВОЗ может содействовать разрешению ситуации и удовлетворению потребностей мигрантов. Ситуация сложная, все меняется на глазах. Началось все с того, что люди, движимые желанием поиска лучшей жизни, оказались заложниками положения. Я благодарен Министерству здравоохранения за содействие в организации этой миссии, чтобы мы могли своими глазами убедиться в том, что происходит, и выработать предложения”, – сказал директор по противодействию чрезвычайным ситуациям в регионе Европейского регионального бюро ВОЗ, руководитель миссии Джеральд Рокеншауб.

Эксперт отметил, что ВОЗ со своей стороны готова к обсуждению всех вопросов и постарается помочь. “Учитывая, что мы встречаемся во время пандемии, я также должен отметить высокие достижения Беларуси в борьбе с этим явлением и высокий уровень дисциплины населения в части соблюдения мер безопасности. Необходимо продолжать помимо вакцинации ношение масок и соблюдение дистанции. Ситуацию на границе мы также должны рассматривать в контексте коронавируса, ведь там наблюдается большое скопление людей. И мы готовы обсуждать любые потребности, которые могут возникнуть у Беларуси и которые ВОЗ может закрыть – вплоть до предоставления тестовых наборов, материалов, средств индивидуальной защиты, все, что угодно”, – сказал он.

Миссия ВОЗ продлится до 24 ноября.

Фото Сергея Шелега