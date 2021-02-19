В Лунинце планируют реконструировать инфекционное отделение райбольницы

“Существующее инфекционное отделение нуждается в обновлении. Уже изготовлена проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. Сейчас – стадия электронного аукциона по выбору подрядной организации на строительство”, – рассказала главный врач Лунинецкой центральной районной больницы Светлана Хлебус. Проект включен в перечень строек, финансируемых за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Под нужды инфекционного отделения реконструируют корпус, где ранее размещались терапевтическое и детское отделения. В двухэтажном здании планируется разместить 25 койко-мест. Для пациентов обустроят боксы и полубоксы. В изначальный проект в связи с коронавирусом внесли изменения. Раньше в отделении большинство пациентов были с кишечными инфекциями. С заболеваниями легких практически не было. Теперь к каждой палате будут подведены кислородные точки. Начало строительных работ намечено на нынешний год.

Кстати, Лунинецкая ЦРБ с 1 февраля вернулась к обычному режиму работы. Заболевших пневмониями, которые подлежат стационарному лечению, госпитализируют в Пинск. В Лунинце в реанимации медпомощь оказывают только тяжелым пациентам с COVID-19.