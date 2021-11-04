Заболевание COVID у детей: как распознать и кто находится в группе риска?

Как информирует канал «ОНТ», дельта-штамм не отличается благородством и, в отличие от предыдущих мутаций коронавируса, им заражаются дети. И это вызывает тревогу у эпидемиологов, а у родителей иногда панику. Их можно понять: отвести ребенка в детский сад или школу многие опасаются. Кроме повышения заразности, изменилось и течение болезни: симптомы стали более тяжелыми даже у самых юных.

Татьяна Артемчик, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ: «Лихорадка, поражения дыхательной системы. Очень часто у детей наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта в виде болей в животе, рвоты, поноса. Тоже может быть потеря обоняния. Миалгия, вялость, сонливость, боли в мышцах, ломота. К счастью, тяжелые проявления коронавирусной инфекции у детей встречаются редко».

Мировая статистика говорит, что на бессимптомную форму приходится от 10 до 35% случаев, на тяжелую – всего 1-2%. Как правило, в больницу попадают дети из группы риска.

Татьяна Артемчик, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ: «Это, например, дети, которые имеют фон или другие сопутствующие заболевания, которые могут усложнить течение коронавирусной инфекции. Это бронхиальная астма. Другие тяжелые поражения почек, сердца, легких, неврологические поражения».

Александр Кудин, заведующий отделением Городской детской инфекционной клинической больницы: «Дети с онкологическими заболеваниями, дети, которые перенесли трансплантацию каких-то органов, дети с хроническими заболеваниями легких, дети с сахарным диабетом – их нужно беречь точно так же, как наших пенсионеров».

Распознать COVID-19 у детей сложно, ведь зачастую он скрывается под «маской» обычной ОРВИ или кишечной инфекции. Встречаются и другие симптомы – сыпь на теле и сильные головные боли.