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«Землю в собственность не дадут». Населённые пункты на месторождениях полезных ископаемых. Есть такие и в Брестской области

19.04.2023
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Опубликован перечень населенных пунктов, расположенных на площадях залегания разведанных месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомимущества.

Правительство утвердило постановление №257. Согласно документу, устанавливается перечень населенных пунктов и садоводческих товариществ, расположенных на площадях залегания разведанных месторождений полезных ископаемых, в границах которых земельные участки не подлежат предоставлению в частную собственность.

Подпунктом 2.3 п.2 ст.15 Кодекса о земле установлено, что земельные участки на площадях залегания разведанных месторождений полезных ископаемых не подлежат предоставлению в частную собственность. Такая норма содержалась и в Кодексе о земле, действовавшем до 1 января 2023 года.

В пресс-службе отметили, что предшествующее постановление Совмина от 14 января 1994 года №11 так же утверждало, но не публиковало названный перечень — он находился в соответствующих исполкомах местных советов народных депутатов и других заинтересованных организациях.

«С принятием постановления №257 перечень стал более доступным всем заинтересованным, повысив тем самым открытость и прозрачность значимых сведений для бизнеса и граждан», — подчеркнули в комитете.-

belta.by

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