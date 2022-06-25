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Жара на выходных и на следующей неделе синоптики обещают до +33 градусов!

25.06.2022
58

Погода в Лунинецком районе по информации Белгидромет pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
25 июня 2022 (сб)
утро
+17..+26
weather iconЯсно
2 — 4 (5)
С-В
1 017
не измен.
46 — 57
0
 
день
+27
weather iconМалооблачно
4 — 5 (6)
В
1 017
падает
38 — 48
0
 
вечер
+18..+26
weather iconЯсно
3 — 5 (6)
В
1 018
растёт
22 — 37
0
 
26 июня 2022 (вс)
ночь
+16..+18
weather iconЯсно
3 (5)
В
1 019
растёт
23 — 32
0
 
утро
+19..+27
weather iconЯсно
3 — 5 (6)
В
1 020
не измен.
22 — 28
0
 
день
+26..+29
weather iconОблачно
3 — 5 (8)
В
1 021
растёт
23 — 25
0
 
вечер
+19..+27
weather iconОблачно
2 — 3 (5)
В
1 022
растёт
18 — 23
0
 
27 июня 2022 (пн)
ночь
+17..+19
weather iconОблачно
3 (5)
В
1 023
растёт
18 — 21
0
 
утро
+19..+28
weather iconОблачно
2 — 4 (6)
В
1 024
не измен.
19 — 21
0
 
день
+29..+30
weather iconМалооблачно
3 — 4 (6)
В
1 023
не измен.
15 — 17
0
 
вечер
+25
weather iconМалооблачно
3
В
1 022
падает
15
0
 
28 июня 2022 (вт)
ночь
+19
weather iconМалооблачно
2
С-В
1 023
растёт
16
0
 
утро
+26
weather iconМалооблачно
3
В
1 023
не измен.
21
0
 
день
+33
weather iconЯсно
3
В
1 022
падает
22
0
 
вечер
+27
weather iconМалооблачно
3
С-В
1 021
падает
22
0
 
29 июня 2022 (ср)
ночь
+21
weather iconМалооблачно
3
В
1 021
не измен.
23
0
 
утро
+26
weather iconКратковременные осадки
3
В
1 021
не измен.
33
0.1
 
день
+32
weather iconКратковременные осадки
2
В
1 019
падает
42
1.2
 
вечер
+20
weather iconКратковременные осадки
1
С-В
1 018
падает
51
1.3
 
30 июня 2022 (чт)
ночь
+16
weather iconКратковременные осадки
2
Ю-В
1 019
растёт
39
0.4
 
утро
+21
weather iconЯсно
4 (5)
Ю-В
1 020
растёт
7
0
 
день
+28
weather iconЯсно
4
Ю-В
1 018
падает
5
0

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Red

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