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Жара на выходных и на следующей неделе синоптики обещают до +33 градусов!
Погода в Лунинецком районе по информации Белгидромет pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|25 июня 2022 (сб)
утро
+17..+26
|Ясно
2 — 4 (5)
С-В
1 017
не измен.
46 — 57
0
день
+27
|Малооблачно
4 — 5 (6)
В
1 017
падает
38 — 48
0
вечер
+18..+26
|Ясно
3 — 5 (6)
В
1 018
растёт
22 — 37
0
|26 июня 2022 (вс)
ночь
+16..+18
|Ясно
3 (5)
В
1 019
растёт
23 — 32
0
утро
+19..+27
|Ясно
3 — 5 (6)
В
1 020
не измен.
22 — 28
0
день
+26..+29
|Облачно
3 — 5 (8)
В
1 021
растёт
23 — 25
0
вечер
+19..+27
|Облачно
2 — 3 (5)
В
1 022
растёт
18 — 23
0
|27 июня 2022 (пн)
ночь
+17..+19
|Облачно
3 (5)
В
1 023
растёт
18 — 21
0
утро
+19..+28
|Облачно
2 — 4 (6)
В
1 024
не измен.
19 — 21
0
день
+29..+30
|Малооблачно
3 — 4 (6)
В
1 023
не измен.
15 — 17
0
вечер
+25
|Малооблачно
3
В
1 022
падает
15
0
|28 июня 2022 (вт)
ночь
+19
|Малооблачно
2
С-В
1 023
растёт
16
0
утро
+26
|Малооблачно
3
В
1 023
не измен.
21
0
день
+33
|Ясно
3
В
1 022
падает
22
0
вечер
+27
|Малооблачно
3
С-В
1 021
падает
22
0
|29 июня 2022 (ср)
ночь
+21
|Малооблачно
3
В
1 021
не измен.
23
0
утро
+26
|Кратковременные осадки
3
В
1 021
не измен.
33
0.1
день
+32
|Кратковременные осадки
2
В
1 019
падает
42
1.2
вечер
+20
|Кратковременные осадки
1
С-В
1 018
падает
51
1.3
|30 июня 2022 (чт)
ночь
+16
|Кратковременные осадки
2
Ю-В
1 019
растёт
39
0.4
утро
+21
|Ясно
4 (5)
Ю-В
1 020
растёт
7
0
день
+28
|Ясно
4
Ю-В
1 018
падает
5
0