Жара наступает. Правила поведения в знойную погоду

Сильная жара отрицательно влияет на здоровье каждого из нас: особенно страдают лица старшего возраста, грудные дети, люди, работающие на открытом воздухе и с хроническими заболеваниями. Такая погода может вызывать как крайнюю усталость и тепловой удар, так и обострить уже имеющиеся болезни у человека (сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, болезни почек или нарушения психического здоровья).

Негативные последствия жаркой погоды для здоровья в значительной степени можно предотвратить, если соблюдать определенные правила:

Во-первых, держитесь от жары подальше. Во время максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов дня по возможности старайтесь не выходить на улицу и не заниматься делами, требующими большого физического напряжения. Если все-таки нужно выйти, воспользуйтесь головным убором. Также желательно проводить 2−3 часа в день в прохладном месте, соблюдая физическую дистанцию не менее одного метра от других людей.

Во-вторых, сохраняйте прохладу у себя дома. Для охлаждения своего жилища используйте ночной воздух. Снижайте тепловую нагрузку внутри квартиры или дома в течение дня – для этого нужно закрыть шторы или жалюзи и выключить как можно больше электроприборов.

В-третьих, не допускайте перегрева и обезвоживания вашего организма. Чаще принимайте прохладный душ или ванну и регулярно пейте воду, но только не подслащенные и не алкогольные и не содержащие кофеин напитки. Носите легкую и свободную одежду, стелите легкое постельное белье.

В-четвертых, не голодайте в жару. Лучше есть каждые два-три часа, даже если нет аппетита. Выбирайте легкую еду – нежирные сорта мяса и рыбы, охлажденные, отварные, охлажденные вегетарианские супы, овощи и фрукты. Избегайте жареной пищи, алкоголя. Исключите крепкий чай, кофе и особенно сладкие газированные напитки. Соки лучше разбавлять минеральной водой, а ягодные морсы пить несладкими. Также в жару не рекомендуется горячий чай – остужайте его до комнатной температуры, добавляйте лимон, мяту. И не выходите из дома без бутылки с водой!

Следует помнить, что в жаркий период детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый. К симптомам перегрева ребенка относятся: покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить его в горизонтальное положение, протереть всё тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. Подойдут прохладные негазированные напитки: вода, разведенный чай, слегка кисловатый компот, возможно использование изотонического раствора – слегка подсоленной воды. При потере сознания незамедлительно вызывайте «скорую помощь».

Взрослым также необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара: слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях возможна потеря сознания. Если человек перегрелся и у него наблюдаются вышеперечисленные симптомы, необходимо незамедлительно обращаться к врачу и проводить мероприятия по охлаждению организма. Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце и ждать приезда бригады «скорой помощи».

Берегите себя!

Кристина НЕЙМАН, социолог отдела общественного здоровья Брестского зонального ЦГиЭ