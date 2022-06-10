Общество

Жара в Лунинецком районе. Рекомендации от МЧС

10.06.2022
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По прогнозу Белгидромета, днем 10 июня (пятница) на территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С.

Рекомендации для населения от МЧС

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.

Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей – используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов.

Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву организм.

Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25°С.

Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Погода в Лунинецком районе по информации pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
10 июня 2022 (пт)
утро
+18..+27
weather iconЯсно
1 — 2
В
1 015
не измен.
40 — 70
0
 
день
+28..+29
weather iconВременами осадки
1 — 5 (7)
Ю
1 015
падает
40 — 95
0.5
 
вечер
+20..+27
weather iconЯсно
1 — 4 (6)
С
1 014
растёт
27 — 55
0
 
11 июня 2022 (сб)
ночь
+17..+19
weather iconЯсно
1 — 2
Ю-В
1 016
растёт
28 — 42
0
 
утро
+19..+26
weather iconЯсно
0 — 2
Ю-В
1 016
не измен.
24 — 30
0
 
день
+23..+27
weather iconМалооблачно
2 — 6 (7)
С-З
1 016
растёт
17 — 70
0
 
вечер
+16..+22
weather iconПеременная облачность
3 — 6 (8)
С-З
1 018
растёт
38 — 53
0
 
12 июня 2022 (вс)
ночь
+14..+16
weather iconЯсно
3 — 4 (9)
С-З
1 018
не измен.
6 — 35
0
 
утро
+16..+23
weather iconКратковременные осадки
4 — 5 (8)
С
1 018
не измен.
5 — 64
0.7
 
день
+24
weather iconВременами осадки
5 (7)
С
1 018
падает
63 — 69
2
 
вечер
+19
weather iconКратковременные осадки
4 (9)
С-З
1 016
падает
46
0.6
 
13 июня 2022 (пн)
ночь
+13
weather iconПеременная облачность
3 (7)
С-З
1 017
растёт
14
0
 
утро
+19
weather iconПеременная облачность
3 (5)
С
1 017
не измен.
11
0
 
день
+24
weather iconПеременная облачность
1
Ю-В
1 014
падает
56
0
 
вечер
+18
weather iconКратковременные осадки
3
З
1 011
падает
83
0.4
 
14 июня 2022 (вт)
ночь
+13
weather iconКратковременные осадки
4 (7)
З
1 012
растёт
97
1.6
 
утро
+13
weather iconОблачно
6 (9)
С-З
1 014
растёт
73
0
 
день
+19
weather iconКратковременные осадки
7 (7)
З
1 014
не измен.
97
0.1
 
вечер
+13
weather iconКратковременные осадки
3 (6)
З
1 016
растёт
73
0.5
 
15 июня 2022 (ср)
ночь
+9
weather iconМалооблачно
3 (5)
З
1 017
растёт
78
0
 
утро
+14
weather iconМалооблачно
4 (5)
З
1 019
растёт
82
0
 
день
+19
weather iconКратковременные осадки
4 (7)
З
1 018
падает
67
0.1

 

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