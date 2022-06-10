Жара в Лунинецком районе. Рекомендации от МЧС
По прогнозу Белгидромета, днем 10 июня (пятница) на территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С.
Рекомендации для населения от МЧС
Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.
Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей – используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.
Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).
Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов.
Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву организм.
Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25°С.
Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.
Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.
Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
Погода в Лунинецком районе по информации pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|10 июня 2022 (пт)
утро
+18..+27
|Ясно
1 — 2
В
1 015
не измен.
40 — 70
0
день
+28..+29
|Временами осадки
1 — 5 (7)
Ю
1 015
падает
40 — 95
0.5
вечер
+20..+27
|Ясно
1 — 4 (6)
С
1 014
растёт
27 — 55
0
|11 июня 2022 (сб)
ночь
+17..+19
|Ясно
1 — 2
Ю-В
1 016
растёт
28 — 42
0
утро
+19..+26
|Ясно
0 — 2
Ю-В
1 016
не измен.
24 — 30
0
день
+23..+27
|Малооблачно
2 — 6 (7)
С-З
1 016
растёт
17 — 70
0
вечер
+16..+22
|Переменная облачность
3 — 6 (8)
С-З
1 018
растёт
38 — 53
0
|12 июня 2022 (вс)
ночь
+14..+16
|Ясно
3 — 4 (9)
С-З
1 018
не измен.
6 — 35
0
утро
+16..+23
|Кратковременные осадки
4 — 5 (8)
С
1 018
не измен.
5 — 64
0.7
день
+24
|Временами осадки
5 (7)
С
1 018
падает
63 — 69
2
вечер
+19
|Кратковременные осадки
4 (9)
С-З
1 016
падает
46
0.6
|13 июня 2022 (пн)
ночь
+13
|Переменная облачность
3 (7)
С-З
1 017
растёт
14
0
утро
+19
|Переменная облачность
3 (5)
С
1 017
не измен.
11
0
день
+24
|Переменная облачность
1
Ю-В
1 014
падает
56
0
вечер
+18
|Кратковременные осадки
3
З
1 011
падает
83
0.4
|14 июня 2022 (вт)
ночь
+13
|Кратковременные осадки
4 (7)
З
1 012
растёт
97
1.6
утро
+13
|Облачно
6 (9)
С-З
1 014
растёт
73
0
день
+19
|Кратковременные осадки
7 (7)
З
1 014
не измен.
97
0.1
вечер
+13
|Кратковременные осадки
3 (6)
З
1 016
растёт
73
0.5
|15 июня 2022 (ср)
ночь
+9
|Малооблачно
3 (5)
З
1 017
растёт
78
0
утро
+14
|Малооблачно
4 (5)
З
1 019
растёт
82
0
день
+19
|Кратковременные осадки
4 (7)
З
1 018
падает
67
0.1