Жара. Спасатели проводят рейды по пляжам Лунинецкого района

Работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с районной организацией ОСВОД и Лунинецким районным отделом внутренних дел провели рейдовые мероприятия на территориях зон отдыха «Пруды Бохоново» и «Озеро Белое», а также в нескольких местах, запрещенных для купания.

Участники рейда напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Особое внимание спасатели уделили вопросам недопустимости оставления маленьких детей у водоемов без присмотра, родителей призвали обратить особое внимание на следующие правила, обеспечивающие безопасность детей: не разрешать купаться ребенку без присмотра, не позволять детям играть в игры, заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема. Гражданам были вручены профилактические буклеты.

С целью привлечения внимания граждан и во избежание несчастных случаев и гибели людей на водоемах в запрещенных для купания местах спасатели установили запрещающие таблички «Купание запрещено! Здесь утонул человек!».

Справочно: за истекший период 2022 года на территории Брестской области утонул 61 человек, из них 3 человека в Лунинецком районе.

По информации Брестского областного УМЧС Республики Беларусь