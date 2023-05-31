Железнодорожники дарят радость детям в Лунинце

В преддверии Дня защиты детей работники Дома культуры железнодорожников Лунинца культурно-спортивного центра Барановичского отделения БелЖД совместно с сотрудниками станции Лунинец организовали и провели мероприятие для воспитанников детского сада №1 райцентра “Дети и безопасность!”

Участники акции в игровой форме получили знания по безопасному поведению на объектах железной дороги, а также памятные подарки, сладкие призы и массу позитивных эмоций.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram