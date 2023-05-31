Новости районаОбщество

Железнодорожники дарят радость детям в Лунинце

31.05.2023
58

В преддверии Дня защиты детей работники Дома культуры железнодорожников Лунинца культурно-спортивного центра Барановичского отделения БелЖД  совместно с сотрудниками станции Лунинец организовали и провели мероприятие для воспитанников детского сада №1 райцентра “Дети и безопасность!”

Участники акции в игровой форме получили знания по безопасному поведению на объектах железной дороги, а также памятные подарки, сладкие призы и массу позитивных эмоций.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of “Основная задача добровольцев” Министр обороны о народном ополчении

“Основная задача добровольцев” Министр обороны о народном ополчении

31.05.2023
Photo of “Униформ” представляет Брестчину на международном форуме

“Униформ” представляет Брестчину на международном форуме

31.05.2023
Photo of Как бы не выудить вместе с рыбой описторхоз. Очаги есть и в Припяти

Как бы не выудить вместе с рыбой описторхоз. Очаги есть и в Припяти

31.05.2023
Photo of Депутаты приняли в первом чтении законопроект о народном ополчении

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о народном ополчении

31.05.2023
Photo of Вредоносные ссылки и как избежать потери денег. Рассказывает специалист

Вредоносные ссылки и как избежать потери денег. Рассказывает специалист

31.05.2023
Photo of Инцидент на границе с Польшей (видео)

Инцидент на границе с Польшей (видео)

31.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть