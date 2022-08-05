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«Железнодорожники Лунинецкого района, 12 — просто космос и белорусская кухня в Дятловичах» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 5 августа

05.08.2022
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Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 5 августа:

— Железнодорожники Лунинецкого района отмечают профессиональный праздник: награды, трудовые коллективы и традиции

— «Дванашка» – проста космас» Бацька і сын Лемяшэўскія з сельгаспрадпрыемства «Хваецкае» аб рабоце, жыцці і сацыяльных сетках

— О льготах для «чернобыльцев» и не только…

— Десант и спецназ – на всю жизнь. О Дне ВДВ в Лунинецком районе

— Санкционный бумеранг: кто виноват и что делать

— «Беларуская кухня» на Лунінеччыне. Здымкі папулярнай праграмы і рацэпты ад гаспадынь

— Медики Лунинецкой ЦРБ в Санкт-Петербурге

— «Налоговая инспекция и AUDI. Подробности аварии 

— Вандроўка лунінчан у Грузію

 

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