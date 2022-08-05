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«Железнодорожники Лунинецкого района, 12 — просто космос и белорусская кухня в Дятловичах» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 5 августа
Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 5 августа:
— Железнодорожники Лунинецкого района отмечают профессиональный праздник: награды, трудовые коллективы и традиции
— «Дванашка» – проста космас» Бацька і сын Лемяшэўскія з сельгаспрадпрыемства «Хваецкае» аб рабоце, жыцці і сацыяльных сетках
— О льготах для «чернобыльцев» и не только…
— Десант и спецназ – на всю жизнь. О Дне ВДВ в Лунинецком районе
— Санкционный бумеранг: кто виноват и что делать
— «Беларуская кухня» на Лунінеччыне. Здымкі папулярнай праграмы і рацэпты ад гаспадынь
— Медики Лунинецкой ЦРБ в Санкт-Петербурге
— «Налоговая инспекция и AUDI. Подробности аварии
— Вандроўка лунінчан у Грузію