«Железный спорт» Очередные достижения Вадима Корженевича из Лунинца

В первые дни мая Лунинецкая земля собрала сильнейших спортсменов по жиму штанги лежа, как в классическом так и в экипировочном дивизионе. В Лунинце прошел открытый Кубок Брестской области по жиму штанги лежа по версии WRPF.

На первое в 2022 году спортивное состязание в мире «Железного спорта» прибыло порядка 60 спортсменов из всех уголков нашей страны. Возраст и род деятельности спортсменов в очередной раз доказывал, что спорт объединяет. На одном помосте можно было встретить как совсем юных 14 летних парней, которые только начинали свой спортивный путь, так и не стареющих «ветеранов», которые в свои почти 50 лет уверенно жали штангу весом далеко за сто килограмм.

Главной целью прошедшего спортивного праздника было максимальное вовлечение в занятие спортом, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи под девизом: «Спорт против наркотиков и алкоголя!»

Личным примером пропагандируя здоровый и спортивный образ жизни, с надеждой завоевать золотую медаль в свою копилку выступал и Лунинецкий милиционер — начальник инспекции по делам несовершеннолетних майор милиции Вадим Корженевич.

В этот раз борьба в экипировочном дивизионе по жиму штанги лежа выдалась особо острой.

В первом подходе Вадим справляется с весом в 250 килограмм, во втором спортсмен уверенно жмет 270 килограмм, в третьем — уверенно и очень эмоционально справляется с весом в 282,5 килограммов и устанавливает свой личный рекорд, одновременно выполняя норматив мастера спорта международного класса по версии WRPF и становится абсолютным победителем кубка Брестской области среди мужчин в экипировочном дивизионе.

На этом спортивном состязании Вадим выступал и как тренер. Его 16-летний подопечный — Александр Жоголь справился с весом 52,5 килограммов и победил в своей весовой категории.

Как подчеркнул в конце своего выступления В. Корженевич, ему всегда важен пример, который подается молодому поколению. «Ведь когда ты выступаешь перед подростками, перед родителями и говоришь о пользе здорового образа жизни, занятиях спортом и сам ничего этого не делаешь, то конечно же тебя никто не услышит, мало просто говорить, нужно делать и показывать это не только на словах, но и подкреплять поступками и по мере сил достижениями», — прокомментировал милиционер.

ИДН Лунинецкого РОВД