Женские аккорды большого праздника «Гранита» в Микашевичах (Лунинецкий район)

Насыщенная программа, которая объединила сразу два конкурса, собрала 24 февраля работников РУПП «Гранит» и жителей города Микашевичи в концертном зале Дворца культуры предприятия.

В первой части – «В ритмах цеха – женские аккорды!» ​ – представительницы 8 команд-участниц поздравили с Днем защитника Отечества мужскую часть большого и дружного коллектива РУПП «Гранит». Не менее интересно было и во второй части – «Планируем большой праздник!» ​ – посвященной 50-летию с момента первого взрыва и начала разработки гранитного карьера «Микашевичи»

На протяжении всей праздничной программы, а она длилась почти два часа, со сцены Дворца культуры звучали новые творческие интерпретации хитов. Дополненные стихотворениями, историческими пояснениями и видеорядами, эти оригинальные номера доставили всем собравшимся немало радостно-трогательных мгновений.

Церемонию награждения победителей, призеров и участников конкурсной программы провели и.о. председателя Микашевичского горисполкома Александр Дедович и председатель профкома РУПП «Гранит» Валерий Мигаленя.

Дипломами: третьей степени удостоены команда управления, второй – автотранспортного предприятия, первой – Дворца культуры. Сборные литейно-механического цеха, цеха горного, цех сортировка, КИПиА, столовой стали победителями в определенных номинациях. Кроме того, ценными подарками были отмечены взрывники-ветераны предприятия.

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