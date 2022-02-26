Жертвы Донбасса | Коррупция в Украине | Военная операция России (видео)

Украинские элиты последние 20 лет занимались набиванием собственных карманов. И там любой депутат Рады — это миллионер. Поэтому сначала они будут спасать свои кошельки. Такое мнение прозвучало во время очередного заседания “Клуба Редакторов”.

Как отметили эксперты, операция вооружённых сил России в Украине — вынужденная мера.

— Нагнетание ситуации вокруг Украины с конца 2021 года

— это попытка взломать евразийское пространство и внести смуту между нашими союзниками с последующим уничтожением каждой страны поодиночке.

— А также, как пройдёт важнейшая белорусская кампания — референдум?

Об этом и не только — в новом выпуске “Клуба редакторов”.